Ann-Kathrin Götze & Mario Götze: Baby Nummer 2!

Und wie es aussieht, ist Ann-Kathrin schon fündig geworden: Ein zweites Baby soll die Familie wieder enger zusammenschweißen! "Zu 100 Prozent wünsche ich mir weiteren Nachwuchs“, gab die Influencerin jetzt in einer Instagram-Fragerunde zu. Das ist zwar verständlich, aber nicht ungefährlich! Die Geburt von Söhnchen Rome im Juni 2020 war dramatisch, das Baby kam sieben Wochen zu früh per Not-Kaiserschnitt zu Welt. Trotzdem ist Ann-Kathrin wild entschlossen, schreibt: "Da meine zweite Schwangerschaft eine Hochrisikoschwangerschaft wird, muss ich so oder so mehr Check-ups einplanen." Und im Idealfall lässt Ehemann Mario vielleicht sogar das eine oder andere Training sausen, um künftig seiner schwangeren Liebsten beim Ultraschall das Händchen zu halten! Da kann man der Kicker-Gattin nur noch wünschen, dass sich ihr Wunsch bald erfüllt. Schließlich hat Mario erst kürzlich seinen Vertrag in Eindhoven verlängert – bis 2024 …