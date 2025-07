Ann-Katrin Berger: Freundin Jess Carter rassistisch beleidigt – Fußballerin spricht Klartext

Derzeit sind alle im EM-Fieber, denn die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen steht nach einem packenden Spiel gegen Frankreich im Halbfinale gegen Favoritin Spanien. Dass die Partie am Ende trotz früher Unterzahl gewonnen werden konnte, liegt ganz besonders auch an Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger (34). Die Kickerin, die seit 2024 bei NY/NJ Gotham auf dem Rasen steht, hielt beim Elfmeterschießen zwei Schüsse und sicherte ihrer Mannschaft so den Sieg.