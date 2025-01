Anna-Carina Woitschack: 1. Statement nach Dschungelcamp-Enthüllung! "Lasse mir nicht den Mund verbieten"

Die Sängerin stellt zunächst klar: "Es gab viele Spekulationen (und den einen oder anderen Giftpfeil), und ich weiß, dass einige denken, ich gehe in den Dschungel, um über irgendetwas auszupacken … aber das ist nicht meine Intention." Und weiter: "Stattdessen liebe ich die Herausforderung und das Abenteuer." Aber in Schweigen will sie sich auch nicht hüllen! "Ich lasse mir aber auch nicht den Mund verbieten und werde im Dschungel sagen, was ich in dem Moment fühle", verrät sie weiter. Man darf also gespannt sein, welche Geheimnisse sie am Lagerfeuer preisgibt ...