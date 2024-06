Anna-Carina Woitschack: Baby-Glück – erfüllt sie sich ihren größten Wunsch?

"Natürlich möchte ich Kinder haben, unglaublich gerne sogar, wobei ich das jetzt nicht plane. Aber in zehn Jahren sollte ich da schon einen Schritt weitergekommen sein", verriet Anna-Carina vor einiger Zeit ihre Sehnsüchte. Mit ihrer Dackeldame Lotti hat sie damals schon gelernt, was es heißt, Verantwortung zu übernehmen. "Na ja, so ein Babyhund ist schon ein bisschen zum Üben, glaube ich", lacht sie.

Ist sie jetzt bereit für das richtige Baby? Möglicherweise. Es ist bekannt, dass bei vielen Frauen um die 30 die innere Uhr anfängt zu ticken. Anna-Carina ist da sicher keine Ausnahme. Zumal sie mit ihrem Freund Daniel Böhm superglücklich ist und sich mit ihm alles vorstellen kann. Erst kürzlich postete sie sich wieder ganz verliebt mit ihm auf Instagram – und auch zusammen mit ihrer Familie gibt es immer wieder Fotos für die Fans. Keine Frage, Anna ist ein großer Familienmensch, je mehr Kinder, desto besser. Aber unter Druck setzen will sie sich auch nicht. "Wenn der liebe Gott will, dass ich schwanger werde, dann ist es so!", erklärte sie.

Mit Ex Stefan Mross sollte es nicht sein. Wie teuer die Scheidung für ihn sein soll, erfährst du im Video: