Anna-Carina Woitschack: Enthüllt! Der wahre Grund für ihre Nacktfotos im "Playboy"

Das "Playboy"-Shooting fühlt sich an, wie ein Befreiungsschlag! Anna-Carina Woitschack (31) hat die Hüllen fallen lassen und sich für das Männermagazin in Szene gesetzt. Lange musste die hübsche Sängerin nicht darüber nachdenken, denn sie hat schon oft mit dem Gedanken gespielt, sich vor der Kamera auszuziehen. Nun hat sie sich aber endlich getraut und einfach nicht mehr darüber nachgedacht, was ihre Kritiker dazu sagen könnten. Ein befreiendes Gefühl!