Anna-Carina Woitschack: "Ich musste schneller erwachsen werden als andere"

MIt "WEB.DE" sprach die Schlagersängerin nun über ihre Geschichte des schnellen Erwachsenwerdens und der persönlichen Reifung. "Ich war erst 17, als ich zu 'DSDS' gegangen bin. Bereits damals hatte ich ein bewegtes und relativ unstetes Leben hinter mir", gibt sie zu. Anna-Carina Woitschack wuchs als Tochter von Schaustellern auf. Durch den ständigen Locationwechsel und den Trubel des Schaustellerlebens musste sie schneller erwachsen werden als andere. "Dieses bunte Leben lebe ich heute immer noch – nur eben nicht als Schaustellerin, sondern als Sängerin", verkündet sie.

Die Höhen und Tiefen ihres Lebens haben sie heute stärker gemacht. "Ich habe in der Vergangenheit häufig versucht, es allen recht zu machen", erklärt sie, doch im Gegensatz zu früher lässt sie sich von Kritik nicht mehr beeinflussen: "Ich lasse mich nicht mehr so leicht verunsichern."

Auch die fiesen Kommentare, die sie nach ihrem Playboy-Shooting zuletzt ereilt haben, lassen sie heute kalt. "Bewertet wurde ich ja auch schon in den letzten Jahren. Für konstruktive Kritik bin ich immer offen, aber verletzende Kommentare versuche ich nicht zu sehr an mich herankommen zu lassen", betont sie weiter. Denn auch wenn es immer wieder negative Kommentare gibt, Anna-Carina Woitschack lässt sich durch ihre bewegte Vergangenheit nicht mehr so schnell runterziehen.

