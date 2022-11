Stefan Mross & Anna-Carina Woitschack: Das Protokoll einer Ehe-Krise

September

Im September sprachen Anna-Carina und Stefan Mross zum ersten Mal offen über ihre Ehe-Probleme. "Anna-Carina und ich hatten drei schwierige Monate, wir waren viel getrennt. Anna pendelte zwischen Rust und Köln. Damit ging es mir nicht gut, seelisch wie moralisch. Ich konnte nicht damit umgehen, dass wir nicht mehr 24 Stunden am Tag zusammen waren." Doch aufgeben wollen die beiden nicht! "Anna und ich versuchen gemeinsam, unsere Probleme in den Griff zu bekommen", stellt er klar. Um einen anderen Mann soll es in all dieser Zeit allerdings nicht gegangen sein. Die Fremdgeh-Gerüchte dementierte Anna-Carina prompt!

Oktober

Kurze Zeit später standen Anna-Carina und Stefan Mross bei Florian-Silbereisen auf der Bühne. Von Ehe-Problemen wollten sie plötzlich nichts mehr wissen. "Uns geht es sehr, sehr gut", erklärte Stefan lächelnd. Doch der fehlende Ehering seiner Frau sprach eine andere Sprache. Man munkelt sogar, dass die beiden während der Aufzeichnung der Show im gleichen Hotel geblieben sind – allerdings in getrennten Zimmern! Immerhin: Anna-Carina trägt ihren Ehering inzwischen wieder!

Kann Stefan Mross seine Ehe noch retten?

2023 wollen Anna-Carina und Stefan Mross gemeinsam auf Tour gehen. Ob ihre Ehe den Strapazen der letzten Monate wohl wirklich standhalten kann? Vielleicht brauchen die beiden auch einfach wieder ein bisschen Zeit zu zweit - ganz ohne Kameras. Denn dann lässt sich das ein oder andere Problem sicherlich erfolgreich unter vier Augen klären...