Anna-Carina Woitschack: Kollabiert! Der wahre Grund für ihre Auszeit

Ein Branchen-Kenner verriet gegenüber "schlager.de": "Es wurde ja alles öffentlich zelebriert. Die Verlobung, die Hochzeit. Da bleibt das Ich irgendwann auf der Strecke."

Irgendwann sei all das kollabiert, heißt es weiter. "Dann ist es Zeit für Auszeit, Ich-Zeit. So traurig und für Außenstehende nicht nachvollziehbar das auch ist."

Bleibt zu hoffen, dass Anna-Carina während ihrer Pause neue Kraft schöpfen kann und sich gestärkt zurückmeldet. Am 7. November will sie beim Branchentreffen in Düsseldorf schon wieder auf der Bühne stehen. Viel Zeit zum Auftanken bleibt ihr also nicht...