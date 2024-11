Anna-Carina Woitschack: So offen spricht sie über ihr Liebesglück

Bei der Verleihung der "Goldenen Henne" am 15. November zeigte sich Anna-Carina Woitschack ohne Begleitung, während ihr Ex Stefan Mross mit seiner Neuen Eva Luginger (36) über den roten Teppich ging. Viele fragten sich, warum die einstige DSDS-Kandidatin ihren Freund Daniel Böhm nicht an ihrer Seite hatte. Gegenüber "Bunte" klärte Anna-Carina schnell auf: "Die Beziehung ist wunderbar, tut mir sehr gut. Mein Freund ist immer für mich da – und doch im Hintergrund." Da scheint ihr Daniel wohl etwas Kamerascheu zu sein. Jedoch, nur, wenn es um öffentliche Auftritte geht.

Auf Instagram posierte er nämlich wenig später ganz selbstbewusst mit seiner Anna-Carina im Arm. Anlässlich ihres zweiten Jahrestages als Paar postete Anna-Carina Woitschack eine süße Fotoreihe der beiden und richtete rührende Worte an ihren Liebsten: "2 Jahre, in denen wir durch dick und dünn gegangen sind. In all der Zeit hast du mich immer so angenommen, wie ich bin, mit all meinen Ecken und Kanten. Bist immer für mich da und stehst zu 100 Prozent hinter mir und meinen Entscheidungen. Ich bin dankbar, dich an meiner Seite zu haben."