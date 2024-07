Anna-Carina Woitschack & Christin Stark: Zickenkrieg um "Let's Dance"?

Anna-Carina hat sich gerade in Stellung gebracht! Mit René Casselly (27, "Let’s Dance"-Sieger von 2022) legte sie vor Kurzem im ZDF-"Fernsehgarten" eine heiße Sohle aufs Parkett. Außerdem gilt die Ex von TV-Entertainer Stefan Mross (48) auch als Zicke – und die sorgen ja bekanntlich für eine super Quote und viel Gesprächsstoff.