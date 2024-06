Anna Heiser: "Abstand von meinen Kindern und meinem Mann" - Sie spricht Klartext

AM Sonntag will Anna ihren Fans eigentlich nur erzählen, dass sie den Tag alleine zu Hause verbringen wird. "Gerald ist mit den Kindern zu meinen Schwiegereltern gefahren und ich habe den ganzen Tag Zeit, um meinen Scheiß in Ruhe zu erledigen", berichtet Anna in ihrer Instagram-Story. Endlich hat sie Zeit für ihren Content, ihr Training und die Wäsche, die sich im Laufe der Woche angesammelt hat.

Doch es dauert nicht lange, bis die ersten Follower sie kritisieren. "Für alle, die mich danach fragen, ob ich jetzt besonders Abstand von meinen Kindern und meinem Mann brauche: Nein", stellt sie klar. "Bevor ich allerdings gestresst bin, weil ich, wenn ich bei meinen Schwiegereltern bin, wieder nichts erledigen kann, finde ich es besser, dass Gerald mit den Kids einen schönen Nachmittag bei den Großeltern verbringt und ich hier vorankomme."

Dafür sollte nun auch der strengste Kritiker Verständnis haben ...

"Bauer sucht Frau"-Anna und Gerald Heiser: Ihre große Liebesgeschichte gibt es im VIDEO.