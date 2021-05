Anna Heiser: Bandnudeln mit Räucherlachs in Honig-Senf-Sauce

Auf ihrem Instagram-Account teilt Anna Heiser hin und wieder leckere Rezepte mit ihren Fans. Da sie während ihrer Schwangerschaft viele Gerüche und Lebensmittel einfach nicht mehr vertragen hat, musste sie neue Rezepte ausprobieren und herausfinden, was ihr noch schmeckt. Mittlerweile hat ihr kleiner Liebling das Licht der Welt erblickt und die Ehefrau von Farmer Gerald kann sich in der Küche wieder richtig austoben. Ihre neueste Kreation: Bandnudeln mit Räucherlachs in Honig-Senf-Sauce!