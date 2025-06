Anna Heiser: Hauskauf geplatzt! Wie geht es jetzt weiter?

So haben Anna (35) und Gerald Heiser (40) sich das nun wirklich nicht vorgestellt. Das Paar hat sich dazu entschlossen, die Farm in Namibia zu verkaufen und ein neues Leben in Polen anzufangen. Doch immer wieder werden den beiden Steine in den Weg gelegt. Nachdem sich der Verkauf ihrer Farm schon schwieriger gestaltet hat, als angenommen, müssen die Ex-"Bauer sucht Frau"-Kandidaten jetzt auch schon die nächste Hiobsbotschaft verkraften!