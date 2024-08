Anna Heiser: Jetzt spricht sie über die Schattenseiten ihres Lebens mit Gerald

Hätte man Anna Heiser (34) vor zehn Jahren erzählt, dass sie irgendwann mit ihrer großen Liebe in Namibia wohnen würde, hätte sie wahrscheinlich nur den Kopf geschüttelt. Doch ihre Teilnahme an der Kuppelshow "Bauer sucht Frau" im Jahr 2017 hat alles verändert! Farmer Gerald (39) hat ihr Herz im Sturm erobert und die gebürtige Polin hat ihrem Leben in Deutschland für immer den Rücken gekehrt. Besonders in der Anfangszeit hatte sie natürlich mit Heimweh zu kämpfen. Doch heute ist sie froh darüber, im südlichen Afrika zu leben ...