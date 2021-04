Anna Heiser: Krankenhaus! Große Sorge um den TV-Star

"Leider mussten wir am Samstag spontan abbrechen, weil ich so einen kleinen Kollaps gekriegt habe", erzählt die schockierte Anna jetzt ihren Fans auf Instagram. Die Ex-"Bauer sucht Frau"-Kandidatin hatte plötzlich "starke Bauchschmerzen mit Übelkeit und Erbrechen und war dehydriert." Ehemann Gerald brachte sie sofort in ein 300 Kilometer entferntes Krankenhaus.