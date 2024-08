Anna Heiser: "Merke, dass mit mir etwas nicht stimmt" - Jetzt kann nur noch ein Arzt helfen

"Seit 1,5 Monaten leide ich unter starken Stimmungsschwankungen. Ich habe das Gefühl, dass es mit den Hormonen zusammenhängen könnte, denn ich merke, dass mit mir etwas nicht stimmt, es dafür aber keinen konkreten Grund gibt. Es gibt Tage, an denen ich 'normal' bin (aber leider selten glücklich), und Tage, an denen ich die ganze Zeit von meinen Gefühlen überrollt werde und viel weine", erklärt Anna ihren Fans. "Natürlich 'funktioniere' ich, aber ich möchte mich nicht mehr so fühlen, wie es gerade ist. Ich möchte wieder glücklich sein."

Deshalb hat Anna nun die Hilfe einer Ärztin in Anspruch genommen, die sich viel Zeit für sie genommen hat. "Sie ist eine Allgemeinmedizinerin, die sich aber in der Psychiatrie weitergebildet hat", so die 34-Jährige. In einigen Tagen soll ein Bluttest gemacht werden, um herauszufinden, ob etwas nicht stimmt. "Ich bin gespannt", schreibt Anna weiter. "Und ich hoffe für euch und mich selbst, dass die Welt bald wieder bunt und nicht nur grau und schwer ist."