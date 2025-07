Anna Heiser muss operiert werden – und wendet sich mit wichtigem Appell an ihre Fans

Die aus "Bauer sucht Frau International" bekannte Anna Heiser (35) steht vor einem medizinischen Eingriff – und geht damit, wie so oft, ganz offen um. In ihrer Instagram-Story zeigt sich die zweifache Mama mit einer Kaffeetasse in der Hand und schreibt dazu: "KAFFEE PAUSE vor dem heutigen Chaos. Wir fahren heute Abend nach Windhoek. Ich habe morgen eine kleine OP – meine Nasenscheidewand muss gerichtet werden, damit ich richtig Luft bekommen. Ansonsten einige Termine bezüglich Farmverkaufs, des Umzugs etc."