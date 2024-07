Anna Heiser nach Mama-Auszeit: Jetzt wehrt sie sich gegen die Kritik!

Anna Heiser (34) hat sich gerade eine schöne Auszeit in Deutschland gegönnt. Ehemann Gerald (39) und die gemeinsamen Kinder Leon (3) und Alina (1) sind in Namibia geblieben. Und während die Ex-"Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin sich herrlich amüsiert hat, waren vieler ihrer Fans absolut nicht begeistert von ihrer Reise. Der Grund: Sie sind der Meinung, dass die gebürtige Polin ihre Familie vernachlässigt und sich zu viele Pausen gönnt. Diese Kritik will Anna jedoch nicht akzeptieren!