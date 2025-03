Anna Heiser: Schlimme Panikattacken! "Will nicht mehr in Angst leben"

Und weiter: "Aufgrund meiner Vergangenheit habe ich immer wieder mit Panikattacken zu kämpfen. Und ich habe für mich und meine Familie entschieden: Ich will nicht mehr in Angst leben. Ich will daran arbeiten, mich diesen Gefühlen stellen, an mir wachsen. Es wird vermutlich kein leichter Weg. Obwohl ich dieses Wort nicht wieder verwenden möchte, habe ich Angst, in meiner Vergangenheit zu wühlen. Aber ich bin bereit, diesen Schritt zu gehen – für mich, für meine Familie, für ein Leben mit weniger Angst und mehr Leichtigkeit."