Anna Heiser: Tränen-Drama vor der Geburt!

Glücklicherweise ist Ehemann Gerald in dieser schweren Zeit immer an ihrer Seite. "Mein Mann ist sehr süß, was das betrifft", schwärmt Anna in ihrer Instagram-Story weiter. "Er ist natürlich auch überfordert, wenn ich einfach weine und selber nicht weiß, warum. Er nimmt mich dann immer in den Arm und sagt, dass ich das rauslassen soll." Von so einem verständnisvollen Mann träumt wohl jede Frau...

Bei "Bauer sucht Frau" haben sich schon einige Paare gesucht und gefunden! Im Video erfahrt ihr die schönsten Liebesgeschichten der Sendung: