Anna Heiser: Traurige Beichte nach ihrer Diagnose! Jetzt wird alles anders

Anna Heiser macht sich schon seit einiger Zeit Sorgen um ihre Gesundheit. Mittlerweile weiß sie, dass sie sich ihre Symptome nicht einbildet. Ein Arzt hat ihr endlich bestätigt, dass es dafür einen guten Grund gibt: Die Ex-"Bauer sucht Frau"-Kandidatin hat eine Nebennierenschwäche. "Ich habe zu wenig Hormone, die in den Nebennieren produziert werden, wie zum Beispiel auch Cortisol", erzählt sie ihren Fans vor wenigen Tagen. "Mein Körper ist einfach erschöpft und deshalb kommt das Ganze mit den depressiven Stimmungen." Jetzt nimmt die Ehefrau von Farmer Gerald nicht nur Medikamente, sondern will auch etwas an ihrem Lebensstil ändern ...