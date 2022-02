Anna Heiser: Überraschende Beauty-OP-Beichte!

Keine Lust auf eine Beauty-OP

Während einer Fragerunde auf Instagram will ein Fan beispielsweise wissen, ob Anna sich einem Beauty-Eingriff unterziehen würde. "Natürlich könnte ich jede Menge an mir verändern, um dem vermeintlichen Schönheitsideal zu ähneln, aber will ich es? Nein!", antwortet die gebürtige Polin. "Ich möchte keine aufgespritzten Lippen, keinen gemachten Po, keine Stupsnase, keine erhöhten Wangenknochen. Ich bin ich und möchte nicht aussehen, wie viele andere. Denn jeder Mensch ist einzigartig, egal ob mit schiefer Nase, schmalen Lippen oder kleinen Brüsten."

Schon damals hat Anna die gleiche Meinung vertreten. Ihren Kritikern hat sie schon 2019 eine deutliche Ansage gemacht: "Nicht in jedem Winkel sieht meine Nase scheiße aus. Meine Nase ist zwar nicht gerade und auch nicht klein, aber operieren ohne einen medizinischen Grund würde ich sie nicht."

