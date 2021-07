Anna Heiser: "Hängebrüste" - Jetzt zeigt sie alles

Und weiter: "Nach der Geburt von Leon konnte ich eine Zeit lang nicht in den Spiegel schauen. Mir haben keine Sachen mehr gepasst. Ich habe mich hässlich gefühlt. Der Druck der Gesellschaft nach 'dem perfekten After-Baby-Body' hat mich in den Wahnsinn getrieben. Dank Gerald, meiner Familie und meinen Freunden wurde ich darin bestärkt, dass ich gut bin, so wie ich bin und mir kein falsches Vorbild an den vermeintlich perfekten Instagram-Bildern nehmen soll. Wir Frauen neigen dazu, unsere Körper kritisch zu betrachten."

Anna ist der Meinung, dass jeder Körper perfekt ist. "Liebe deinen Körper", fordert sie ihre Fans abschließend auf. Was für eine starke Botschaft!