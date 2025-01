Anna Heiser: "Verdammt schwer"! Sie spricht über die Zukunft mit Gerald

Auslöser der Krise waren Existenzängste: Die Rettung ihrer Farm in Namibia hat sie viel Kraft gekostet, was dazu führte, dass sie sich als Paar mehr und mehr verloren haben. "Auf unserem gemeinsamen Weg, einen Traum zu verwirklichen, haben wir uns als Paar verloren. Wir haben es nicht mal gemerkt ... Die Liebe, die uns einst verbunden hat, wird von negativen Emotionen überschattet. Der enorme Druck, der auf uns lastet, erlischt jegliche Gefühle", erklärte die 34-Jährige vor einigen Wochen bei Instagram. "Es fällt schwer, all das einzugestehen, es zu akzeptieren. Doch nur, wenn wir nicht länger die Augen vor der Realität verschließen, haben wir eine Chance, das zurückzugewinnen, was uns einst verbunden hat."

Anna gab bekannt, dass sie und ihr Mann sich für eine Paartherapie entschieden haben, um ihrer Ehe noch eine Chance zu geben. Bleibt zu hoffen, dass sie diese schwere Zeit überwinden!