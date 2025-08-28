Anna Kournikova & Enrique Iglesias bekommen 4. Kind – trotz Trennung?

Bereits 2007 machten Schlagzeilen die Runde, laut denen sich das Promi-Paar getrennt habe. Damals soll Enrique Iglesias selbst für die Meldung verantwortlich gewesen sein. Doch das Paar stellte rasch klar, dass es sich nur um einen Scherz gehandelt habe. Die beiden seien weiterhin glücklich zusammen und die Gerüchte damit vom Tisch.