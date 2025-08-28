Anna Kournikova & Enrique Iglesias bekommen 4. Kind – trotz Trennung?
Freudige Neuigkeiten um Anna Kurnikova und Enrique Iglesias – doch ein Detail lässt aufhorchen.
Anna Kurnikova und Enrique Iglesias sollen erneut Eltern werden.
© IMAGO / Eastnews
Rund um Anna Kournikova (44) und Enrique Iglesias (50) herrschte lange Zeit Funkstille – nun aber sorgt eine spektakuläre Meldung für Aufsehen: Das Magazin "Hola!" berichtet, dass Anna Kournikova und Sänger Enrique Iglesias ihr gemeinsames viertes Kind erwarten sollen. Viele dürften jetzt aufhorchen und sich verwundert fragen: Schon das vierte Kind – mit Enrique? Waren die nicht längst getrennt?
Gerüchte um Trennung hielten sich hartnäckig – doch alles nur ein Scherz?
Bereits 2007 machten Schlagzeilen die Runde, laut denen sich das Promi-Paar getrennt habe. Damals soll Enrique Iglesias selbst für die Meldung verantwortlich gewesen sein. Doch das Paar stellte rasch klar, dass es sich nur um einen Scherz gehandelt habe. Die beiden seien weiterhin glücklich zusammen und die Gerüchte damit vom Tisch.
Familienglück auch in den letzten Jahren
Der Blick auf die Familiengeschichte von Anna Kournikova und Enrique Iglesias zeigt: Das Paar ist ein echtes Team. 2017 wurden ihre Zwillinge Lucy und Nicholas geboren, 2020 folgte die Tochter Mary. Bisher gaben die beiden nur selten Einblicke in ihr Privatleben – umso größer ist jetzt die Spannung um ein mögliches weiteres Baby.
Offizielle Bestätigung steht noch aus
Bislang gibt es noch keine offizielle Bestätigung der Schwangerschaft. Sowohl Kournikova als auch Iglesias schweigen zu den aktuellen Spekulationen. Das Magazin "Hola!" schreibt allerdings, dass die Schwangerschaft der 44-Jährigen bislang problemlos verlaufen soll. Unklar ist ebenfalls, im wievielten Monat Anna Kournikova aktuell ist.
Auch das britische Promi-Magazin "Hello!" greift die Schwangerschaftsspekulationen auf, kann aber nur von Personen berichten, die Kournikova in lockerer Kleidung in Miami gesehen haben wollen. Handfeste Beweise fehlen bislang.
Was sagen Social Media und die Fans?
Dass Anna Kournikova ihre Privatsphäre schützt, ist bekannt. Dennoch hoffen viele Fans, bald exklusive Einblicke auf ihren Social-Media-Kanälen zu bekommen. Dort teilt die Ex-Tennis-Queen hin und wieder private Momente mit Enrique Iglesias und den Kindern – vielleicht wird sie bald mehr rund um die Baby-Gerüchte preisgeben.
