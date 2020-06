Anna Maria Damm: Sommer Make-Up! Darauf schwört die Top-Influencerin!

Wer kennt es nicht: Die Nächte sind heiß und an Schlaf ist nicht zu denken! Wer morgens dennoch ohne müde Augen das Haus verlassen möchte, sollte ein paar ganz einfache Tricks beherzigen. Anna-Maria Damm verrät im Interview mit Intouch-Online: "Ich verwende gerne einen Jade Roller, den ich über Nacht in den Kühlschrank lege (Alternativ geht auch ein Löffel) oder Eye Patches. Das sind zwei Tipps die mir helfen. Mein Dritter Tipp: Ausreichend Schlaf." Wenn die Augen wieder in Form sind, stellt sich jedoch vorm Spiegel immer noch die Frage, wie man sein Make-Up bei der Hitze unbeschadet durch den Tag bringt?