Anna-Maria Ferchichi: Der Geburtstermin wurde enthüllt!

Demnach soll die Geburt am 12. November über die Bühne gehen, wie die "Bild"-Zeitung berichtet. Die Drillinge sollen per Kaiserschnitt geboren werden. "Ich wollte eine normale Geburt, doch bei Drillingen ist das zu gefährlich. Jetzt wird es ein Kaiserschnitt“, sagt Anna-Maria Ferchichi der Zeitung. "Meine jüngste Schwester Valentina kommt mit in den Kreißsaal", verriet sie weiter.