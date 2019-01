Helene Fischer: Kurzbiografie

Helene Fischer kam am 5. August 1984 in Krasnojarsk zur Welt. Damals hieß die preisgekrönte Schlagersängerin noch Jelena Petrowna Fischer. Als sie 2004 ihren ersten Plattenvertrag erhielt, änderte sich ihr Leben komplett. Heute gehört die hübsche Blondine zu Deutschlands erfolgreichsten Schlagersängerinnen. Inzwischen hat sie über zehn Millionen Tonträger verkauft und 17 ECHO-Pop-Musikpreise erhalten – damit ist sie die offizielle Rekordhalterin!

Es wird geschätzt, dass Helene Fischer ein Vermögen von etwa 35 Millionen Euro hat. Zudem verdient sie etwa 10 Millionen Euro im Jahr. Es ist also nicht verwunderlich, dass sie ein teures Luxusapartment in der Hamburger HafenCity bewohnt. Dort haben Helene und ihr Freund Florian Silbereisen einen traumhaften Ausblick aufs Wasser.Gerüchten zufolge hat das Paar kürzlich außerdem ein gemeinsames Heim am Ammersee erstanden.

Helene Fischer: Mit "Farbenspiel" von Volksmusik zum Pop-Schlager

Mit ihrem Album „Farbenspiel“ hat die Rekord-Schlager-Sängerin das geschafft, wovon viele Musiker nur träumen können. Es kam europaweit in vielen Ländern auf die vorderen Plätze der Charts, wurde in Dänemark nach nur einer Woche mit Platin ausgezeichnet. Im April 2015 bekam sie in Berlin sogar 11-fach Platin verliehen – das entspricht einem Diamant-Award. Die Single-Auskopplung „Atemlos durch die Nacht“ bekam 7-faches Gold.

Es ist ein Album der Superlative und stellte den Zenit der Karriere von Helene Fischer dar. Damit hat sich die jahrelange Arbeit der Künstlerin gelohnt, die seit 2005 in Licht der Öffentlichkeit steht: Im Mai 2005 sang sie beim „Hochzeitsfest der Volksmusik“ ein Duett mit Florian Silbereisen. 2006 folgte ihr erstes Album „Von hier bis unendlich“, mit dem sie sich als feste Größe in der Schlagerwelt etablierte.

Diese Position nutzte sie aus und langsam, aber sicher, machte Helene Fischer den Schlager sexy. Sie wurde immer durchtrainierter, trug Kleider mit Ausschnitt und sprach so auch die jüngere Generation an. Ihre Songs wurden poppiger, ohne den Schlager-Klang zu verlieren. Somit erschloss Helene Fischer sich ein noch breiteres Publikum als in dieser Branche üblich und wurde zu einem Mega-Star.

"Atemlos" wird zum Fußball-Hit

Im Sommer 2014 kam man um ihren Hit „Atemlos durch die Nacht“ nicht herum, der nicht nur in Clubs gespielt, sondern auch zur Fußball-Hymne wurde. Die DFB-Elf erklärte öffentlich, es sei ihr Motivations-Song, und als Deutschland Weltmeister wurde, gab es kein Halten mehr.

Doch bald war das Sommermärchen zu Ende, das breite Publikum hatte genug von der omnipräsenten Helene Fischer. Als die kühlere Jahreszeit begann, wendete sich das Blatt und sie wurde öffentlich angegriffen. Promis lästerten über sie, aus Fans wurden Hater. Nach und nach verschwand sie aus den Klatsch-Medien. Ihrer Karriere tat das keinen Abbruch, die „Farbenspiel“-Tournee wurde verlängert und verfilmt.

Helene Fischer: Ihr heißes Privatleben

Doch auch im Privatleben der Sängerin geht es spannend zu! Von 2008 bis 2018 war Helene mit dem Moderator und Schlagerstar Florian Silbereisen liiert. Die beiden lernten sich bereits am 14. Mai 2005 kennen, als sie beim Hochzeitsfest der Volksmusik ein Duett sangen. Mit ihren grünen Augen, blondem Haar und 1,58 m Größe ist sie für viele Frauen ein Vorbild und für manche Männer ein (kleiner) Traum. Diese fallen Helene regelmäßig zu Füßen. Auch Thomas Seitel erlag ihrem Charme. Der Akrobat und Helene verliebten sich bei der Arbeit ineinander und trennten sich von ihren Partnern, um zusammen sein zu können. Ihre Beziehung machten sie Ende 2018 öffentlich bekannt.