Anna-Maria Ferchichi: "Öffentlich vorgeführt" - Fans machen ihr schlimme Vorwürfe

Was von einigen Fans als mutiger Schritt in Richtung ehrlicher Familienkommunikation begrüßt wird, stößt bei der Mehrheit auf Unverständnis. Besonders die Tatsache, dass so private Details über Montrys Leben öffentlich besprochen werden, sorgt für heftige Kritik in den sozialen Medien. Kommentare wie "Wie unangenehm für ihn! Alles Persönliche so auszupacken vor der Menschheit ist nicht jedermanns Sache!!! Armer Kerl", oder "Für Geld stellen sie selbst die eigenen Kinder bloß" bringen die Empörung vieler deutlich zum Ausdruck. Auch Stimmen wie "Muss das Private öffentlich gemacht werden? Sowas ist doch intern!!" und "Ach Gott, der arme Kerl wird öffentlich vorgeführt – obwohl sowas wohl eher privat ist" zeigen, dass viele Fans die Offenheit des Podcasts als unangemessen empfinden.