Anna-Maria Ferchichi: Öffentlicher Wutausbruch! Sie kann es nicht mehr ertragen

"Wir leben halt so. Ich frage mich immer, warum diese Menschen mir folgen. Einfach um ihren Schei* bei mir abzuladen, was mich nicht die Bohne juckt. Mich wundert das nur", sagt sie offen."Ich würde jetzt keinem folgen, den ich nicht mag oder deren Sachen, die er tut, mir nicht gefallen. Da hätte ich gar kein Bock drauf, mir das reinzuziehen, aber so ein paar Damen scheinen das hier zu lieben. Ihr tut euch damit selbst keinen Gefallen. Mein Sonntag ist schön, euer wahrscheinlich nicht!" Rumms! Anna-Maria nimmt eben kein Blatt vor den Mund ...