Anna-Maria Ferchichi: Skandal um Tochter Laila! Mit 10 Jahren vorm Ringlicht

Während andere Kinder in dem Alter sich höchstens mal zum Fasching schminken, zieht Laila, die 10-jährige Tochter von Bushido (45) und Anna-Maria (42), schon ziemlich routiniert durch die Make-up-Stores. Und danach? Präsentiert die Mini-Influencerin ihre Ausbeute selbstverständlich auf ihrem eigenen Instagram-Account! Da will wohl jemand in Mamas Fußstapfen treten.