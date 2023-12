Anna-Maria Ferchichi & Bushido: Krisenstimmung im Paradies

Bushido arbeitet mit Hochdruck an seinem neuen Album, Zeit für die Familie bleibt da kaum … Während der Rapper im Studio ist, kümmern sich Anna-Maria und die Nannies um die Kids. Ein Fulltime-Job! Ihren Mann sieht sie kaum noch: "Im Moment ist es wie in einer WG. Wir geben uns die Schlüssel in die Hand", so Anna-Maria genervt. Die Gemeinsamkeit bleibt auf der Strecke: "Wir haben so wenig Zeit füreinander." Und Besserung ist nicht in Sicht! Zwar sollen Anna-Maria und die Kinder Bushido auf seiner Tour im nächsten Jahr begleiten, doch ein romantischer Wellness-Trip wird das eher nicht! Es wird sich zeigen, ob die Ehe auch diesen Härtetest verkraftet.