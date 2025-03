Bushido & Anna-Maria Ferchichi: Peinlich! Sie kennen keine Grenzen

Selbstbefriedigung, Sex-Spielzeug oder gar Liebesflaute – in Sachen Intimleben gibt es für Bushido und Anna-Maria Ferchichi kein Halten. Völlig ungeniert packen sie über ihr erotisches Miteinander aus. Sehr zum Leidwesen ihrer Kinder…

Denn die beiden nutzen einfach jede sich bietende Gelegenheit, um über die schönste Nebensache der Welt zu plaudern. Sogar ein harmloser Besuch von RTL-Moderatorin Frauke Ludowig (61) in Dubai wird da plötzlich als Anlass zum Sex-Talk genutzt. Als Bushido und Anna-Maria der 61-Jährigen die Räume ihrer XXL-Villa zeigen, landen sie am Ende im elterlichen Schlafzimmer. "Gut, dort haben wir Baby-Öl und… so eine weiße Flüssigkeit. Darüber wollen wir jetzt nicht reden", lenkt der Rapper den Blick aller Anwesenden direkt auf das Sex-Zubehör und lacht verlegen. Zufall? Sicher nicht! Schließlich plaudern die beiden regelmäßig und ohne jegliche Scham in ihrem Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" Details ihres Liebeslebens aus. Mal geht’s darum, dass Anis seine Frau allein im Bett bei der Selbstbefriedigung erwischte, mal um die Größe seines Geschlechtsteils oder die Anekdote, wie er für Anna-Maria einst einen Dildo ins Hotel bestellte.

Bei Bushidos Wink mit dem Zaunpfahl beißt Frauke jedenfalls direkt an, will mehr über die ominöse Flasche mit der weißen Flüssigkeit wissen. Der Geruch: neutral. Die Konsistenz: klebrig. Während Anna-Maria am liebsten im Erdboden versinken würde, gesteht Bushido: "Das ist Fake-Sperma. Auf Wasserbasis." Für "Sperma-Spiele". Alles klar…