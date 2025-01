Anna-Maria Zimmermann: Trennung nach 9 Jahren Ehe! Der wahre Grund

Bereits 2022 hatte Anna-Maria Zimmermann im Podcast "Aber bitte mit Schlager" von schwierigen Zeiten in ihrer Ehe gesprochen. Besonders die Herausforderungen der Corona-Pandemie hätten für sie als Künstlerin und für Christian Tegeler als Gastronom eine enorme Belastung dargestellt. "Ich glaube, das war die härteste Probe, die wir in unserem ganzen Leben hatten, [...] weil wir beide das gar nicht kennen, dass wir 24/7 aufeinander hängen", erklärte sie damals.

Die ständige Nähe während des Lockdowns habe das Paar an seine Grenzen gebracht: "Wir verstehen uns so gut, weil wir uns gar nicht sehen. Das klingt total bescheuert, aber wir sind halt so." Ihr Ehealltag war zuvor von viel Freiraum geprägt, da beide beruflich stark eingespannt waren. "Wir wissen, wann wir wieder unsere Urlaube haben und wann wir wieder als Familie zusammen sind. Aber wir leben eigentlich aneinander vorbei. Das ist aber okay so", erklärte Anna Maria.

Doch der Lockdown mit den beiden Kindern zu Hause, brachte ihre Beziehung einfach zu stark ins Wanken. Eine Krise, von der sich ihre Beziehung wohl nicht mehr richtig erholen konnte.

