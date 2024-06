Anna-Maria Zimmermann über ihr Familienleben: "Es klappt gar nichts bei mir!"

"Es kommt immer ganz oft die Frage, auch von vielen Mamis, die sagen: 'Liebe Anna, auch zwei Kinder, auch ein Job, dies, das ... Wie machst du das alles? Bei dir sieht das immer alles so perfekt aus und ihr schafft das immer!'", erklärt Anna-Maria. Mittlerweile wäre sie von dieser Frage genervt und antworte einfach immer: "Leute, es klappt gar nichts bei mir!"

Die 35-Jährige enthüllt, dass sie eigentlich eine "totale Chaos-Queen" sei und nicht wolle, dass die Leute sich eine falsche Meinung über ihr Leben bilden: "Ich habe Angst, ich möchte nicht, dass man denkt 'oh, die Anna, die macht das so, das ist alles ganz toll bei der! Und bei uns, warum funktioniert das nicht?' Die verzweifeln ja Zuhause und sagen: 'Warum klappt das bei uns nicht, aber bei der?'"

Anna-Maria erklärt, dass sie mit einem Wochenplan versuchen würde gegen das Chaos anzukommen, doch besonders große Erfolge hätte sie damit noch nicht erzielen können. "Also ich stelle immer einen Wochenplan auf und so soll es gehen. Dann am Ende der Woche denke ich immer: 'Warum habe ich eigentlich einen Plan gemacht?' War alles schon wieder ganz anders!", erklärt die Sängerin. Dennoch würde sie alles geben, um nicht die Ruhe zu verlieren und es einfach weiter probieren: "Ich versuche, in diesem ganzen Chaos, was ich so habe, die Ruhe zu bewahren und alles irgendwie doch wieder ins Laufen zu kriegen."

