AnNa R. ist tot: "Rosenstolz"-Sängerin mit nur 55 gestorben - Was zur Todesursache bekannt ist

Eine unvergessene Stimme

AnNa R. wurde am 25. Dezember 1969 in Berlin-Friedrichshain geboren. Schon in der DDR-Zeit wollte sie als Musikerin durchstarten, doch erst nach der Wiedervereinigung fand sie ihren künstlerischen Durchbruch. 1991 gründete sie gemeinsam mit Peter Plate das Duo "Rosenstolz", das in den folgenden Jahrzehnten die deutsche Musiklandschaft prägen sollte. Hits wie "Liebe ist alles", "Ich bin ich", "Auch im Regen" und "Gib mir Sonne" machten sie zu einer der erfolgreichsten Pop-Formationen Deutschlands.

Seit 2002 war AnNa mit MTV-Senior Producer und Regisseur Nilo Neuenhofen verheiratet, mit dem sie zuvor eine langjährige Beziehung geführt hatte. Neuenhofen hatte auch bei vielen Videos der Gruppe "Rosenstolz" Regie führte, beispielsweise für "Ich will mich verlieben".

Nach der Trennung von "Rosenstolz" im Jahr 2012 blieb AnNa R. weiterhin aktiv. 2013 meldete sie sich mit der Band "Gleis 8" zurück und trat später von 2019 bis 2022 als Sängerin der Kultband "Silly" auf.

AnNa R.s Todesursache noch unklar

Die genaue Ursache ihres plötzlichen Todes ist bisher nicht bekannt. In der Vergangenheit kämpfte AnNa R. mit gesundheitlichen Problemen. Bereits 2012 wurde bei ihr Myasthenia Gravis diagnostiziert, eine seltene Autoimmunerkrankung, die zu Muskelschwäche führt. Ob diese Erkrankung in Verbindung mit ihrem plötzlichen Ableben steht, ist jedoch unklar.