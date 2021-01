Anna & Gerald Heiser: Das Baby ist da

Auf diesen Tag haben Anna und Gerald Heiser so lange gewartet! Ein Jahr nach der herzzerreißenden Fehlgeburt können die beiden endlich ihr erstes gemeinsames Kind in den Armen halten. Am Sonntag teilte die gebürtige Polin den ersten Baby-Schnappschuss auf ihrer Instagram-Seite. Wann genau ihr kleiner Schatz das Licht der Welt erblickt hat, wurde bisher allerdings noch nicht verraten.