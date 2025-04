Annalena Baerbock: Traurige Familienbeichte

Während Annalena Baerbock als Außenministerin Gipfeltreffen in der Welt absolvierte, fanden die wahren Krisengipfel am heimischen Küchentisch statt – ohne sie. Verpasste Geburtstage, delegierte Elternabende, emotionale Momente nur über Videoanrufe. "Mama, ich vermisse dich so sehr, ich sehe dich immer nur so kurz", habe eine ihrer Töchter zu ihr gesagt. "Das ist schmerzhaft", gab die Politikerin in einem Interview zu.

Ihr Mann Daniel Holefleisch (52) hielt den Alltag mit den gemeinsamen Kindern (10 und 14) am Laufen. Er soll sich aber auf Dauer ausgenutzt und unzufrieden gefühlt haben, erzählen Freunde. Zu oft musste er das Familienleben allein regeln. So wuchs die Distanz zwischen Annalena und ihm, bis schließlich nichts mehr zu retten war. Im November letzten Jahresfolgte die Trennung – nach 17 Jahren Ehe. Mit dem politischen Rückzug will Annalena Baerbock nun ihr Privatleben zurückgewinnen. Aber verlorene Zeit lässt sich nicht nachholen. Oder gibt es doch noch eine Chance auf neues Glück?