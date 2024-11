Annalena Baerbock & Daniel Holefleisch: Der wahre Trennungsgrund nach 17 Jahren!

Mit der öffentlichen Bekanntgabe der Trennung appelliert das Paar an die Wahrung der Privatsphäre: "Wir bitten darum, dass aus Rücksicht auf unsere Familie von weiteren Nachfragen abgesehen wird." Trotz der schwierigen Zeit wollen beide vor allem eines: das Wohl ihrer Kinder in den Mittelpunkt stellen und ihre Rollen als Eltern so gut wie möglich wahrnehmen.

Die Nachricht markiert das Ende einer langen und erfolgreichen Partnerschaft, die nicht nur privat, sondern auch politisch eng miteinander verbunden war.