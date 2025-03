Anne Menden: Belogen und betrogen! Sie verrät die traurige Wahrheit

In Folge 8.236 am 21. März 2025 um 19.40 Uhr bei RTL (oder hier bereits auf RTL+) ist es soweit und Emily wird der Boden unter den Füßen weggerissen. Als sie erfährt, dass Tobias (Jan Kittmann) sie betrogen hat, schmeißt sie ihn kurzerhand raus. Auf diese emotionale Szene musste sich die Schauspielerin gut vorbereiten, wie sie gegenüber RTL verrät: "Bei intensiven Szenen ist es entscheidend, den emotionalen Kern zu verstehen. Ich versetze mich tief in Emilys Gefühlswelt, um ihre Verletzung und Enttäuschung authentisch darzustellen. Dabei hilft es, die Vorgeschichte genau zu analysieren – vor allem die Beziehungen der Charaktere untereinander."

Doch nicht nur das Hineinversetzen in Emilys Gefühle haben Anne geholfen – auch auf eigene schmerzliche Erfahrung konnte sie zurückgreifen: "Ich greife auf persönliche Erfahrungen zurück, die ähnliche Gefühle in mir ausgelöst haben. Diese Emotionen kanalisiere ich dann gezielt in die Szene, um Emilys Schmerz und Wut glaubwürdig zu transportieren."

Außerdem gibt es für solche besonderen Szenen oft keine Probe. Das liegt daran, dass so viel eher "echte, unvorhersehbare Reaktionen, die der Szene zusätzliche Authentizität verleihen" erzeugt werden können.