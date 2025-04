Anne Menden: Nach Verlobung! Dieses tränenreiche Interview sorgt für Furore

Annika Lau will von Anne Wissen, ob es zwischen den beiden auch mal Zoff gibt. Die Schauspielerin erklärt total ehrlich: "Ich meine, in welcher Beziehung knallt es nicht mal? Was ich an Gustav sehr schätze, selbst wenn wir mal stinkig aufeinander sind, oder eine Meinungsverschiedenheit haben ist, sobald es einem nicht gut geht, ist das absolut kein Thema mehr."

Immer wieder blickt sie zu ihrem Liebsten rüber und man kann die Liebe der beiden förmlich spüren. "Am Ende sind wir einfach echt ein extrem gutes Team. Und Gustav hat mir auch echt viel Lebensqualität zurückgegeben", schwärmt sie weiter und bricht dabei sogar in Tränen aus.