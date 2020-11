Anne Menden: Sex-Skandal um den "GZSZ"-Star!

Anne bekommt in den sozialen Netzwerken immer wieder Dickpics von fremden Männern zugeschickt. Ein Unding für den "GZSZ"-Star! In ihrer Instagram-Story macht sie jetzt ihrem Ärger Luft. "Das ist absolut respektlos, das ist widerlich und für diese unterste Schublade, in der wir uns befinden, fällt mir noch nicht mal das passende Wort ein. Wir wollen so einen Kram von euch nicht haben!"