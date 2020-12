Anne Menden: Veganer Zitronenkuchen - Nur 6 einfache Zutaten!

Anne Menden lebt schon seit vielen Jahren vegan. Vor einiger Zeit hat sie außerdem "Vegan Hunt" ins Leben gerufen. Dort teilt sie immer wieder leckere Rezepte mit ihren Followern und beweist, dass man auf nichts verzichten muss, wenn man kein Tierleid verursachen will. Besonders das Rezept für ihren leckeren Zitronenkuchen hat es den Fans angetan. "Ich habe mir vor einiger Zeit meinen eigenen kleinen Zitronenbaum geholt und warte schon auf die ersten selbst geernteten Zitronen. Dabei habe ich so Appetit auf Zitronenkuchen bekommen, dass ich meine Küche in ein Mehl-Chaos gestürzt habe", erzählt die Schauspielerin amüsiert. Besonders cool: Der vegane Zitronenkuchen ist auch für Back-Anfänger absolut kein Problem!