Anne Stallybrass: Die Schauspielerin ist tot

Ihre Karriere startete sie erst spät. Große Bekanntheit erlangte sie vor allem durch ihre Rolle in der Serie "The Onedin Line". Sie wirkte auch in Produktionen wie "The Old Devils" oder "Heartbeat" mit. Für "A Song for Jenny" stand sie zuletzt im Jahr 2015 vor der Kamera. In dem Film ging es um die Terroranschläge von London im Jahr 2005, wo sie eine Mutter verkörperte. Danach ist es ruhiger um sie geworden und die Britin zog sich aus der Öffentlichkeit zurück.