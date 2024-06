Anne Will: "Es ging mir gar nicht gut" Sie redet über die düstere Zeit in ihrem Leben

Anschließend wurde es dann jedoch eher ruhig um die 58-Jährige. Wie Anne jetzt im Podcast "Sucht & Süchtig" enthüllt, lag dies an einer emotionalen Krise. Die Moderatorin erklärt, dass sie sich bereits zu Zeiten von "Anne Will" häufig einfach nicht gut gefühlt hätte. Öfters wäre sie bereits am Donnerstag traurig geworden und hätte sich manchmal in der Vorbereitung auf die Show verloren gefühlt. "Ich war da jeweils in einer Krise, bei der ich merkte, ich bin einfach beständig traurig und unglücklich", beschreibt Anne ihren damaligen Zustand. So richtig bewusst wäre ihr das bei einem Urlaub geworden, den sie einfach nicht genießen konnte: "Ich habe mich da gefragt, ob ich nie wieder glücklich werde." Dieser Moment wäre für sie ein Wendepunkt gewesen und Anne begab sich in Gesprächs- und eine Hypnosetherapie.