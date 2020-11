Anne Wünsche: Frisch verliebt! So heiß ist ihr neuer Freund

Ruben sei ein "unfassbar toller und spiritueller Mann" schwärmt Anne. Ob ihre Beziehung wohl halten wird? "Man weiß es nicht, aber ich bin aktuell einfach superglücklich", erklärt sie.

Übrigens: Der Stripper bekommt bald ein Kind mit seiner Ex-Freundin Amy. Auf Instagram richtet der tätowierte Schönling sich mit einem ehrlichen Post an seine Verflossene und schreibt: "Du musst wissen, dass ich für das Baby da sein will und werde. Alles, jede Hilfe. Ich bin hier und das weißt du. Es tut mir leid, dass du während deiner Schwangerschaft alleine bist, aber du weißt, dass unsere Beziehung schon seit Monaten nicht mehr funktionierte. Ich kann keine Beziehung führen, nur weil wir ein Baby bekommen." Für seine Ex empfinde Ruben seiner Aussage nach keine Liebe mehr... Deshalb beginnt er nun ein ganz neues Kapitel mit Anne an seiner Seite.

Traurige Nachrichten von Anne Wünsche: