Anne Wünsche: Liebes-Drama

Anne Wünsche und Henning Merten wollen heiraten - so ist zumindest der Plan. Jetzt kommt aber alles anders.

Die ehemalige Darstellerin aus "Berlin - Tag & Nacht" und ihr Freund müssen die Hochzeit erneut verschieben. Der Grund: Sie haben einfach zu viel zu tun.

Anne Wünsche hat keine Zeit für die Hochzeit

"Der Terminplaner ist so voll. Es kommt immer etwas Neues hinzu, wir haben gar keine Zeit", erzählt Anne Wünsche gegenüber "Promiflash". In den vergangenen Tagen war das Paar auf Mallorca und hat dort gedreht - für welches TV-Format die Dreharbeiten stattfinden, ist bisher nicht bekannt.

Die Hochzeit soll nun nächstes Jahr stattfinden - aber auch nur eventuell. "Wir haben uns jetzt nächstes Jahr vorgenommen, eigentlich", erzählt sie. Das klingt nicht so, als wäre das schon in trockenen Tüchern. Wann nun Anne Wünsche und Hennig Merten wirklich vor den Traualtar treten, bleibt also weiter offen.