Anne Wünsche verkündet überraschendes Aus
Plötzlich alles anders: Anne Wünsche sorgt mit einer privaten Enthüllung auf Instagram für Aufsehen.
Anne Wünsche macht aktuell eine schwere Zeit durch.
© IMAGO / CHROMORANGE
In ihrem wöchentlichen "Update der Woche" auf Instagram ließ Anne Wünsche (33) die Bombe platzen. Zwischen Alltagserzählungen wirkte ihre Botschaft fast beiläufig, doch die Wirkung war gewaltig: "Ich bin wieder Single! Zusammen nach Barcelona – getrennt zurück."
Dazu hieß sie noch: "Hab unseren Rückflug umgebucht, fliegen jetzt deshalb eher zurück. Bin jetzt erstmal offline." Begleitet wurde die Nachricht lediglich von einem gebrochenen Herz-Emoji.
Eine Liebe mit Höhen und Tiefen
Seit 2019 war Anne mit Karim El Kammouchi liiert. Er ist Synchronsprecher, sie eine bekannte Reality-Persönlichkeit und Unternehmerin. Ihre Beziehung war nicht immer frei von Konflikten, mehrfach gab es Gerüchte über Krisen.
Doch immer wieder fanden beide zueinander zurück. Im Sommer 2022 machte Sohn Savio ihr Glück perfekt. Für viele galt das Paar als gefestigt, auch weil Anne in Interviews zuletzt nichts von Spannungen andeutete. Umso überraschender kam nun das Aus.
Anne sorgt für Klarheit
Wie so oft bei prominenten Trennungen dauerte es nicht lange, bis die Spekulationen begannen. Einige warfen Anne vor, die Geschichte sei nur ein Fake. Andere brachten erneut ihren Erotik-Content ins Spiel und vermuteten, Karim könne damit nicht einverstanden gewesen sein.
Doch Anne widersprach den Gerüchten deutlich. In ihrer Story erklärte sie: "Nein, leider ist die Trennung wahr und nicht er hat sich wegen meines Erotik-Contents von mir getrennt, sondern ICH habe diese Beziehung aus privaten Gründen beendet." Sie betonte, dass der Schritt "mehr als hart" sei – besonders, weil sie gemeinsam in Barcelona gewesen seien und nun alles auseinanderbreche.
Ein Schritt voller Schmerz
"Obwohl die Entscheidung von mir kam, zerbricht grad so viel in mir – grad wegen Savio", schrieb sie weiter. Sie sprach auch über die Schwierigkeit, eigenen Prinzipien treu zu bleiben: "Niemand redet darüber, wie hart es sein kann, seinen Werten treu zu bleiben und dass das auch mal bedeutet, loszulassen."
Damit machte sie klar: Hinter ihrer Entscheidung steckt keine schnelle Laune, sondern ein innerer Konflikt, den sie lange mit sich getragen haben dürfte.
Wie geht es weiter?
Konkrete Pläne für die Zukunft verriet Anne bisher nicht. Klar ist nur: Das Liebeskapitel mit Karim ist beendet, und die Influencerin muss sich neu orientieren. Dazu gehört wohl auch eine kleine Pause von der Öffentlichkeit, denn aktuell hat Anne ihre gesamte Instagram-Seite offline gestellt.