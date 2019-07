Annemarie Carpendale: Große Sorge um ihre Gesundheit!

Reddit this

Via Social Media teilt Annemarie Carpendale immer wieder Schnappschüsse mit ihren Fans, die Einblicke in ihren Alltag als Mami und Moderatorin geben. Doch jetzt das Traurige...

Annemarie Carpendale teilt Red Carpet Schnappschuss

Obwohl Annemarie in absoluter Top-Form ist, sogt ihr jüngster Red Carpet-Auftritt bei einigen ihrer Fans für jede Menge Kopfzerbrechen. Annemarie und sind auf dem Foto zu sehen, wie sie bei einem Event auf dem Red Carpet vor den Kameras posieren. Eigentlich ein absolut gelungener Auftritt! Den Fans von Annemarie sticht jedoch vor allem ein Detail ins Auge...

Die Fans von Annemarie sind besorgt

Wie unter dem Foto der deutlich wird, sind einige ihrer Anhänger der Meinung, dass Annemarie eindeutig zu dünn ist. So ist zu lesen: "Werde bitte nicht zu dünn." Oh je! Die Laune sollte sich Annemarie davon jedoch nicht verderben lassen. So besteht der Großteil der Kommentare aus einer Reihe von Komplimenten wie: "Soooo ein schönes Paar" sowie "Ihr seht super aus." Ein paar Widersacher gibt es halt immer…