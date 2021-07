Annemarie Carpendale: Jetzt packt sie aus

Wie Annemarie nun berichtet, sind sie und Wayne sich bei der Erziehung von Sohn Mads in fast allen Punkten einig. So erklärt sie in der "NDR"-Talkshow: "Wir sind beide sehr konsequent. Ich glaube, wir sind beide nicht streng. Also bei uns gibt es keine geregelten Essens-, Schlafenszeiten und so, jetzt auf den Kleinen bezogen, aber wir sind sehr konsequent." Sie ergänzt: " Also wenn es eine Ansage gibt ´Das und das muss noch gemacht werden´, dann wird auch nicht so halb Zähne geputzt, dann werden auch die Zähne geputzt und da gibt es keine Diskussion. Also das sind wir beide." Wayne ist nichtsdestotrotz der strengere Elternteil. So offenbart Annemarie: "Also wenn der bei uns über Tische und Bänke hüpft oder so, da bin ich eher diejenige, die sagt: 'Geht schon.' Aber Wayne ist auch derjenige, der dann schneller hinspringt und die Sachen wieder 'geradebiegen' muss. Ob uns Annemarie in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Einblicken dieser Art versorgen wird? Wir können gespannt sein...